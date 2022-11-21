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Социум

В Катаре состоялось официальное открытие Чемпионата мира по футболу-2022

Открытие Чемпионата мира 2022 состоялось на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур. Изображение с сайта Pixabay Официальный гимн чемпионата мира 2022 года в Катаре на церемонии открытия турнира исполнили вокалист корейской группы BTS Чон Чонгук и катарский певец Фахад Аль-Кубайси. Следом была и первая игра - между сборными Эквадора и Катара. Хозяева проиграли матч, а Эквадор готовится к игре со сборной Нидерландов. Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории ЧМ состоится на Ближнем Востоке и впервые пройдёт в ноябре-декабре. По данным ФИФА, на матчи чемпионата
Дана Рахметова
В Катаре состоялось официальное открытие Чемпионата мира по футболу-2022
Открытие Чемпионата мира 2022 состоялось на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.
В Катаре состоялось официальное открытие Чемпионата мира по футболу-2022
В Катаре состоялось официальное открытие Чемпионата мира по футболу-2022
Изображение с сайта Pixabay Официальный гимн чемпионата мира 2022 года в Катаре на церемонии открытия турнира исполнили вокалист корейской группы BTS Чон Чонгук и катарский певец Фахад Аль-Кубайси. Следом была и первая игра - между сборными Эквадора и Катара. Хозяева проиграли матч, а Эквадор готовится к игре со сборной Нидерландов. Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории ЧМ состоится на Ближнем Востоке и впервые пройдёт в ноябре-декабре. По данным ФИФА, на матчи чемпионата продано почти три миллиона билетов. Больше всего билетов купили граждане Катара, Саудовской Аравии, США, Мексики, Великобритании, ОАЭ, Аргентины, Франции, Индии и Бразилии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
футбол

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