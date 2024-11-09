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Социум Здоровье

В Казахстане медкнижки переводят в электронный формат

Сейчас в стране 1,6 миллиона человек имеют медкнижки с отметкой о допуске к работе. Из них 780 тысяч работают в сфере общепита, 550 тысяч – в образовании, 272 тысячи – в здравоохранении, и 52 тысячи – в частном секторе.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане медкнижки переводят в электронный формат

С января 2025 года Министерство здравоохранения переводит выдачу и учет медицинских книжек в электронный формат. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. 

Сейчас в стране 1,6 миллиона человек имеют медкнижки с отметкой о допуске к работе. Из них 780 тысяч работают в сфере общепита, 550 тысяч – в образовании, 272 тысячи – в здравоохранении, и 52 тысячи – в частном секторе. Благодаря переходу на электронные книжки их можно будет использовать сразу в нескольких организациях, что сэкономит деньги граждан. Также это поможет избежать подделок, которые могут угрожать общественному здоровью.

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