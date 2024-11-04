В системе ОСМС теперь нет необходимости погашать задолженность прошлого года

Как сообщил руководитель отдела информатизации населения и рассмотрения обращений филиала «Фонд обязательного социального медицинского страхования» по Атырауской области Алмаз Каримжанов, в системе ОСМС теперь нет необходимости погашать задолженность прошлого года.

Как сообщил руководитель отдела информатизации населения и рассмотрения обращений филиала «Фонд обязательного социального медицинского страхования» по Атырауской области Алмаз Каримжанов, в системе ОСМС теперь нет необходимости погашать задолженность прошлого года.

— Существовало требование, что для получения статуса ранее застрахованного необходимо было оплатить за прошедшие 12 месяцев. Теперь статус можно получить, заплатив взнос за ближайшие 12 месяцев, а это значит, что вам не придется погашать прошлогодний долг. Чтобы застраховаться год назад, нужно было вносить взнос по 4 250 тенге за каждый месяц. Важно отметить, что было необходимо оплачивать эту сумму 12 месяцев индивидуально. По новому требованию при единовременной оплате 51 000 тенге система не дает статуса застрахованного лица, — рассказал Алмаз Каримжанов.

На сегодняшний день в Атырауской области страховой статус получили 81220 человек. Из них 50 228 мужчин, а остальные женщины.

Для справки: о статусе в системе ОСМС вы сможете узнать на сайте https://msqory.kz/ru/ или по ссылке https://t.me/SaqtandyryBot. Также https://egov.kz/cms/kk/services/health_care/pass171-2_mz. Кроме того вы можете использовать приложение Еgov.

Напомним, петиция с требованием изменить систему ОСМС появилась на сайте ePetition.kz в августе Казахстанцы просили министерство здравоохранения пересмотреть и дополнить правовые акты в системе обязательного медицинского страхования. Авторы предложили несколько изменений касающихся отчислений граждан.