Незастрахованным в системе ОСМС гражданам могут не только запретить водить авто, но и отказать в выдаче различных медицинских справок. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

— В целом рассматриваются, кроме получения водительских прав и ношения оружия, другие вопросы, которые связаны с госуслугами, связанными со здоровьем населения. Есть разные государственные медуслуги. В том числе — запись к врачу, получение определённых справок. Эти вопросы только обсуждаются, поэтому пока предлагается. Нужно дождаться, когда продумают этот вопрос. Конкретные услуги пока ещё в обсуждении, — сказал Султангазиев в кулуарах сената.

Он напомнил, что незастрахованный гражданин и на сегодня не может записаться к врачу по системе.

— Вопросы стоят по получению определённых справок, — заключил вице-министр.

Девятого октября министр здравоохранения Казахстана говорила, что финансовая система ФСМС не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем. Поэтому предлагала ввести ограничения для тех, кто не застрахован в ОСМС. На сегодня это более 3,3 миллионов человек.