В региональной Палате предпринимателей ЗКО бурно обсудили снижение розничного налога. За круглым столом собрались депутаты, представители городского акимата и бизнес-сообщества. Председатель Ассоциации по поддержке малого и среднего бизнеса ТАТU Гульбану Аубекерова рассказала присутствующим, что уже полгода депутаты и местные власти никак не могут решить вопрос: вводить розничный налог или пока подождать.Этот вопрос на текущий момент до сих пор не решён. Потому что госорганы боятся недоимки налогов, и не реализуют своё право на снижение ставки розничного налога.Свою точку зрения высказали и финансисты: руководитель управления госдоходов по Уральску Манарбек Кадырбеков, руководитель отдела управления финансов ЗКО Галым Джубанышев, которые представили данные налоговых отчетов. По их словам, за первый и второй кварталы поступило от 31 юридического лица и 101 индивидуального предпринимателя 86 млн 746 тысяч тенге по исчислении 4%, и 71 млн тенге по исчислении 8%. Общий итог поступлений — 158 млн 411 тысяч тенге. В случае утверждения ставки в 2% для розничного налога предполагаемая потеря из бюджета составит 43 млн тенге за полугодие. В УГД по Уральску зарегистрировано 4 461 юридическое лицо и 21 153 ИП. Они осуществляют деятельность по специальному налоговому режиму (СНР) на основе упрощённой декларации и исчисляют налоги по 3%. Для применения специального налогового режима розничного налога предусмотрено 190 видов деятельности. В случае смены налогового режима юридических лиц и ИП с упрощёнки на розничный налог при снижении ставок до 2%, то предполагаемая сумма потеря бюджета в полугодие составит 673 млн тенге. Напомним, розничный налог могут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Также предприниматели, применяющие розничный налог, могут уплачивать единый платёж с доходов работников.К ним относятся: розничная торговля, ремонт авто, одежды и мебели, столярные, малярные и штукатурные работы, деятельность по перевозке пассажиров, общественное питание и так далее.Выбравшие режим розничного налога не будут являться плательщиками НДС, независимо от размера оборота, и плательщиками социального налога. Специальный налоговый режим розничного налога в Казахстане введён с первого января 2023 года и действует на постоянной основе. Он уплачивается по ставкам: 4% при продаже физическими лицам и 8% — для сделок с юридическими лицами. Городские маслихаты наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.. Это позволит дальнейшему развитию экономики, микробизнесу и малому бизнесу остаться на рынке, чтобы всё было стабильным.Директор Палаты предпринимателей по ЗКО Максат Куланбаев добавил, что нужно до 20-х чисел ноября, как можно быстрее оформить документы, и провести сессию городского маслихата, где вынести этот вопрос на голосование. Это очень необходимо для местных предпринимателей.