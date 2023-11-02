Более четырёх тысяч сайгаков уничтожили в ЗКО

Разрешение на отлов и отстрел животных получили 15 индивидуальных предпринимателей, сообщает телеканал Qazaqstan. За 20 дней в ЗКО уничтожили 4 314 голов сайгаков.

Отловленных и отстреленных животных доставляют в мясокомбинаты. Позже сайгачатину реализуют среди населения.

Изначально животных собирались отлавливать с помощью специальных сетей. Но в ловушку угодили лишь 5-6 сайгаков. Позже в министерстве экологии разрешили отстрел.

Предприниматель Руслан Балкабеков говорит, что «отстреливать сайгу крайне невыгодно» Одна пуля стоит 500 тенге. На одного животного тратится четыре.

— Плюс к этому расходы на ГСМ, запасные части. Поэтому мне пришлось отказаться от отстрела. Потом потратил около 15-20 миллионов тенге, купил технику, сети и другие принадлежности. Думаю, расходы смогу оправдать, — говорит он.

Стоит отметить, что бригады ещё 13 предпринимателей охотятся ночью. Они заключили договоры с «Охотзоопром». Раненые животные здесь же забиваются, внутренности закапывают, а туши в охлаждённом виде везут в город.

В убойный пункт села Байконыс района Байтерек туши сайгаков доставляют из Казталовского района. Сельчанам приходится отстаивать часовые очереди, чтобы купить дешёвое мясо сайги. Некоторые жители раскупают целыми тушами.

— Мясо сайги отпускаем по 1200 тенге за килограмм. Думаю, это оптимальная цена. Покупателей много, никаких проблем нет. Шкуру сами солим, копыта собираем. Куда девать, пока не знаем. Мясо, кстати, вкусное, — говорит владелец убойного цеха Дамир Курманов.

Что касается рогов сайги, то сотрудники «Охотзоопром» составляют акт, отпиливают рога и отправляют их на хранение на склады в Алматы.

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.

25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России.

27 октября министерство экологии и природных ресурсов предложило установить сроки охоты на сайгаков.