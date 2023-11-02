Информацию о задержании сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Алматинской области подтвердили в региональном департаменте.

Данные о задержании появились в Telegram-канале Egov.Press. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

— Второго ноября сотрудники ДКНБ по Алматинской области, совместно с управлением собственной безопасности полиции по подозрению во вторичном обороте наркотических средств задержали старшего оперуполномоченного УБОП, — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств должностным лицом с использованием служебного положения». Задержанному грозит до 15 лет заключения.