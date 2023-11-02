Как сообщили в акимате Уральска, ярмарка будет работать с 9:00 до 13:00:

  • 4 ноября – на улице Ихсанова;
  • 5 ноября – в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 31/2.

В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города.