В Казахстане не хватает хирургов, педиатров и гинекологов

По данным министерства здравоохранения, в 2024 году дефицит врачей сократился на 19% – с 4 864 до 3 954 специалистов, а нехватка среднего медперсонала уменьшилась на 7%, с 4 820 до 4 505 работников.

В перечне наиболее дефицитных специалистов остаются терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и педиатры.

Для закрепления кадровых ресурсов здравоохранения на законодательном уровне приняты меры социальной поддержки на селе. На сегодня проведены единовременные выплаты 207 медицинским работникам по остродефицитным специальностям.

– Кроме того, меры социальной поддержки получили 544 врача, прибывшие на постоянное место работы, в том числе 226 выпускников 2024 года. В целях правовой защиты медработников принят Закон о страховании профессиональной ответственности, в рамках которого 164 тысячи специалистов, - сообщили в профильном ведомстве.

Отметим, что министерство здравоохранения увеличило квоты на подготовку узких специалистов с 1 500 до 2 500 мест и внедряет национальную систему учёта кадров для равномерного распределения специалистов по регионам.