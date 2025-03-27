В Казахстане планируют увеличить взносы в ФСМС

С 1 января 2026 года предлагается увеличить максимальную базу для расчёта взносов — с 10 до 50 минимальных зарплат.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в комитете мажилиса парламента представили законопроект, касающийся обязательного медицинского страхования. Он направлен на то, чтобы «каждый житель страны получил необходимые медицинские услуги, а сама система стала более прозрачной и устойчивой».

Сейчас в Казахстане медицинская помощь делится на два пакета: Гарантированный объём бесплатной помощи (ГОБМП) — это минимум, который положен всем; Обязательное медстрахование (ОСМС) — оплачиваемая государством или самим гражданином страховка. Однако между этими пакетами часто нет чёткого разделения, и услуги могут дублироваться. Это вызывает путаницу и снижает эффективность системы.

Что планируется изменить в 2026 году:

Чёткое разделение бесплатной помощи и услуг по ОСМС;

Доступ к ранней профилактике заболеваний;

Скрининги на онкологию для всех, независимо от страховки;

Бесплатные обследования при подозрении на важные (социально значимые) болезни;

Более устойчивое финансирование медицины;

Приближение к реальной страховой модели.

Сейчас в ГОБМП диагностика проводится только по туберкулёзу и ВИЧ. Остальные важные болезни проверяются через ОСМС. Новый подход даст возможность выявлять рак и другие заболевания на ранней стадии у всех, а не только у застрахованных.

Кто ещё получит помощь за счёт ОСМС:

С 2026 года около 1,2 миллиона человек с низким доходом (категории Д и Е) получат доступ к плановой медпомощи. Это примерно 5% населения. Взносы за них будут платить местные власти, если человек обратится за лечением. Также предлагается, чтобы взносы за безработных платили акиматы, так как они отвечают за трудоустройство.

— За данные категории населения взносы предлагается возложить на местные исполнительные органы по факту обращения этих граждан за медицинской помощью. Кроме того, учитывая прямую ответственность МИО за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения, предлагается возложить расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных на местные бюджеты, — сообщили в минздраве.

На сегодня в Казахстане застрахованы 16,9 млн человек (82,6 %), из них 11,9 млн человек (59,5%) — это льготные категории населения, за которых взносы в ОСМС платит государство. 3,5 млн казахстанцев остаются вне системы ОСМС. Из них: 2,3 млн — это люди с нормальным уровнем жизни, но не участвующие в системе; 1,2 млн — граждане с низким доходом, которым сложно покрывать даже базовые потребности.

Чтобы система ОСМС была финансово устойчивой, с 1 января 2026 года предлагается увеличить максимальную базу для расчёта взносов — с 10 до 50 минимальных зарплат.