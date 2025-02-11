«Платим взносы за тех, кто пока не может, но болеет» – Фонд медстрахования ЗКО

В Фонде социального медицинского страхования по ЗКО рассказали, что вокруг ОСМС существует много мифов. Люди часто возмущаются, что платят взносы регулярно, но в поликлинику ходят редко, и хотели бы использовать эти деньги на санаторий или профилактику.

— Система ОСМС не является накопительной, не предусматривает персональных счетов и работает по принципу солидарности. Это когда все 3 участника системы медстрахования несут солидарную ответственность через взносы в фонд: гражданин – за свое здоровье, работодатель – за своих работников, а государство – за социально уязвимые категории населения. По сути, это принцип взаимовыручки – осуществлять взносы за тех, кто пока не может этого делать, но болеет, — сообщили в Фонде.

В фонде отметили, что такой подход есть не везде. Например, в США даже при страховке пациенты вынуждены доплачивать. В Казахстане же ОСМС покрывает весь спектр услуг – от консультаций до операций – независимо от того, сколько человек заплатил в систему.

— Если бы система предусматривала индивидуальные счета, многие граждане были бы сильно ограничены в объеме получаемых услуг и ущемлены в своих правах на доступную и качественную плановую медицинскую помощь. Иными словами, пациенты обращались бы в медицинские организации в экстренном порядке с запущенными заболеваниями и осложнениями, — рассказали в Фонде ОСМС.

Почему платить взносы нужно, даже если вы не ходите в поликлинику?

Взносы являются обязательными согласно Закону «Об ОСМС» и подлежат ежемесячной уплате.

ОСМС дает доступ к огромному пакету плановых медуслуг, в том числе дорогостоящих, за которые раньше пациентам приходилось платить.

Разбираем популярные мифы:

Лечиться можно только в государственных клиниках

Нет, по ОСМС можно обратиться и в частные клиники, если они сотрудничают с Фондом.

Нет, по ОСМС можно обратиться и в частные клиники, если они сотрудничают с Фондом. ОСМС – это просто налог

Нет, это долгосрочная программа, созданная для того, чтобы сделать медицину доступнее и сократить расходы пациентов.

Нет, это долгосрочная программа, созданная для того, чтобы сделать медицину доступнее и сократить расходы пациентов. ОСМС заменяет бесплатную медицину

Нет, система дополняет бесплатные медуслуги. В каждом пакете есть свой список услуг.

Нет, система дополняет бесплатные медуслуги. В каждом пакете есть свой список услуг. Если не платить ОСМС, скорая не приедет

Нет, экстренная помощь оказывается бесплатно для всех, независимо от статуса в ОСМС.

Нет, экстренная помощь оказывается бесплатно для всех, независимо от статуса в ОСМС. По ОСМС доступны только дешёвые анализы

Нет, в системе можно сдавать и сложные анализы (например, гормоны, витамины, ПЦР), а также проходить инструментальную диагностику, если это назначено врачом.

Как подчеркнули в Фонде, многие мифы об ОСМС – это заблуждения. Система создана, чтобы сделать медицинскую помощь доступной для всех.