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Социум Экономика Здоровье

«Платим взносы за тех, кто пока не может, но болеет» – Фонд медстрахования ЗКО

Система ОСМС не является накопительной, не предусматривает персональных счетов и работает по принципу солидарности.
Жулдызхан Хасангалиева
«Платим взносы за тех, кто пока не может, но болеет» – Фонд медстрахования ЗКО

В Фонде социального медицинского страхования по ЗКО рассказали, что вокруг ОСМС существует много мифов. Люди часто возмущаются, что платят взносы регулярно, но в поликлинику ходят редко, и хотели бы использовать эти деньги на санаторий или профилактику.

—  Система ОСМС не является накопительной, не предусматривает персональных счетов и работает по принципу солидарности. Это когда все 3  участника системы медстрахования несут солидарную ответственность через взносы в фонд: гражданин – за свое здоровье, работодатель – за своих работников, а государство – за социально уязвимые категории населения. По сути, это принцип взаимовыручки – осуществлять взносы за тех, кто пока не может этого делать, но болеет, — сообщили в Фонде. 

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В фонде отметили, что такой подход есть не везде. Например, в США даже при страховке пациенты вынуждены доплачивать. В Казахстане же ОСМС покрывает весь спектр услуг – от консультаций до операций – независимо от того, сколько человек заплатил в систему. 

— Если бы система предусматривала индивидуальные счета, многие граждане были бы сильно ограничены в объеме получаемых услуг и ущемлены в своих правах на доступную и качественную плановую медицинскую помощь. Иными словами, пациенты обращались бы в медицинские организации в экстренном порядке с запущенными заболеваниями и осложнениями, — рассказали в Фонде ОСМС. 

Почему платить взносы нужно, даже если вы не ходите в поликлинику?

  • Взносы являются обязательными согласно Закону «Об ОСМС» и подлежат ежемесячной уплате. 
  • ОСМС дает доступ к огромному пакету плановых медуслуг, в том числе дорогостоящих, за которые раньше пациентам приходилось платить. 

Разбираем популярные мифы:

  • Лечиться можно только в государственных клиниках
    Нет, по ОСМС можно обратиться и в частные клиники, если они сотрудничают с Фондом.
  • ОСМС – это просто налог
    Нет, это долгосрочная программа, созданная для того, чтобы сделать медицину доступнее и сократить расходы пациентов.
  • ОСМС заменяет бесплатную медицину
    Нет, система дополняет бесплатные медуслуги. В каждом пакете есть свой список услуг.
  • Если не платить ОСМС, скорая не приедет
    Нет, экстренная помощь оказывается бесплатно для всех, независимо от статуса в ОСМС.
  • По ОСМС доступны только дешёвые анализы
    Нет, в системе можно сдавать и сложные анализы (например, гормоны, витамины, ПЦР), а также проходить инструментальную диагностику, если это назначено врачом. 

Как подчеркнули в Фонде, многие мифы об ОСМС – это заблуждения. Система создана, чтобы сделать медицинскую помощь доступной для всех.

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