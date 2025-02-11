«Платим взносы за тех, кто пока не может, но болеет» – Фонд медстрахования ЗКО

В Фонде социального медицинского страхования по ЗКО рассказали, что вокруг ОСМС существует много мифов. Люди часто возмущаются, что платят взносы регулярно, но в поликлинику ходят редко, и хотели бы использовать эти деньги на санаторий или профилактику.
— Система ОСМС не является накопительной, не предусматривает персональных счетов и работает по принципу солидарности. Это когда все 3 участника системы медстрахования несут солидарную ответственность через взносы в фонд: гражданин – за свое здоровье, работодатель – за своих работников, а государство – за социально уязвимые категории населения. По сути, это принцип взаимовыручки – осуществлять взносы за тех, кто пока не может этого делать, но болеет, — сообщили в Фонде.
В фонде отметили, что такой подход есть не везде. Например, в США даже при страховке пациенты вынуждены доплачивать. В Казахстане же ОСМС покрывает весь спектр услуг – от консультаций до операций – независимо от того, сколько человек заплатил в систему.
— Если бы система предусматривала индивидуальные счета, многие граждане были бы сильно ограничены в объеме получаемых услуг и ущемлены в своих правах на доступную и качественную плановую медицинскую помощь. Иными словами, пациенты обращались бы в медицинские организации в экстренном порядке с запущенными заболеваниями и осложнениями, — рассказали в Фонде ОСМС.
Почему платить взносы нужно, даже если вы не ходите в поликлинику?
- Взносы являются обязательными согласно Закону «Об ОСМС» и подлежат ежемесячной уплате.
- ОСМС дает доступ к огромному пакету плановых медуслуг, в том числе дорогостоящих, за которые раньше пациентам приходилось платить.
Разбираем популярные мифы:
- Лечиться можно только в государственных клиниках
Нет, по ОСМС можно обратиться и в частные клиники, если они сотрудничают с Фондом.
- ОСМС – это просто налог
Нет, это долгосрочная программа, созданная для того, чтобы сделать медицину доступнее и сократить расходы пациентов.
- ОСМС заменяет бесплатную медицину
Нет, система дополняет бесплатные медуслуги. В каждом пакете есть свой список услуг.
- Если не платить ОСМС, скорая не приедет
Нет, экстренная помощь оказывается бесплатно для всех, независимо от статуса в ОСМС.
- По ОСМС доступны только дешёвые анализы
Нет, в системе можно сдавать и сложные анализы (например, гормоны, витамины, ПЦР), а также проходить инструментальную диагностику, если это назначено врачом.
Как подчеркнули в Фонде, многие мифы об ОСМС – это заблуждения. Система создана, чтобы сделать медицинскую помощь доступной для всех.