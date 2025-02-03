На 14 млрд тенге прошли диагностические обследования жители ЗКО

В филиале Фонда социального медицинского страхования по ЗКО сообщили, что в 2024 году в фонд поступило 26,1 млрд тенге. Большая часть застрахованных – люди в возрасте от 45 до 59 лет. Среди молодёжи (от 18 до 40 лет) застраховано 235 тысяч человек.

За год в стационарах области провели 25 528 операций на сумму почти 28 млрд тенге. Из них по страховке – 22 001 операция на 19,2 млрд тенге. В том числе выполнено 265 высокотехнологичных операций (ВТМП) на сумму 1,1 млрд тенге, из них по ОСМС – 237 операций на 928 млн тенге.

— Сегодня застрахованные пациенты получают всю плановую медицинскую помощь по ОСМС, кроме пациентов, диагнозы которых относятся к перечню социально значимых заболеваний. Данная категория получает медпомощь в рамках ГОБМП, включая оперативные вмешательства, в том числе высокоспециализированная медицинская помощь (ВТМП), например, кардиологические, ортопедические, операции на органах слуха и другие. Оплата пролеченных случаев осуществляется Фондом в соответствии с тарифами на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и системы ОСМС, — пояснили в организации.

За 2024 год медицинскими организациями области в рамках ГОБМП и в системе ОСМС проведены 4 638 817 клинико-диагностических услуг на общую сумму 14,3 млрд тенге, в том числе различные анализы крови, мочи, рентгенологические методы исследования, КТ, МРТ и УЗИ органов и систем и другие необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Также в рамках ОСМС 189 723 пациента получили лекарства на сумму 1,1 млрд тенге.