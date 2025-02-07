В ЗКО около 3 тысяч иностранцев получили медпомощь в рамках ОСМС в 2024 году

По данным филиала Фонда социального медицинского страхования по ЗКО, иностранцы и их семьи, временно находящиеся в Казахстане, имеют те же права и обязанности в системе ОСМС, что и граждане РК. Работники из стран ЕАЭС, временно пребывающие в стране, должны платить взносы наравне с резидентами. Их работодатели также перечисляют отчисления в фонд. Неработающие члены семей работников из стран ЕАЭС оплачивают страховку самостоятельно — 5% от минимальной зарплаты. Кандасы, беженцы и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, должны быть прикреплены к поликлинике по месту жительства, чтобы получать медицинскую помощь.

В 2024 году 2 774 иностранца получили медицинскую помощь через ОСМС и ГОБМП (Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи). Из них 2 745 человек прошли консультации и диагностику, а 29 пациентов лечились в стационаре.

На начало 2025 года в ЗКО более 100 тысяч человек остаются незастрахованными. По данным Фонда социального медицинского страхования, большинство из них — это неформально занятые, люди с низким доходом, а также те, кто может оплатить страховку, но не хочет этого делать.

Тем не менее, даже без страховки жители региона могут рассчитывать на:

Скорую помощь

Экстренную госпитализацию

Санитарную авиацию

Лечение при социально значимых и опасных для окружающих заболеваниях

Профилактические прививки

В настоящее время в системе ОСМС участвуют 84,7% жителей области. Ранее для получения статуса застрахованного необходимо было полностью погасить задолженность за предыдущий год. Теперь достаточно оплатить вперед 12 месяцев (по 4 250 тенге в месяц). Важно вносить платежи отдельно за каждый месяц. Если оплатить всю сумму сразу (51 000 тенге), система не присвоит статус.