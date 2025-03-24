В Казахстане построят более 200 новых школ в 2025 году

Также планируется в ближайшие три года полностью обновить 1300 школ.

В министерстве просвещения РК сообщили, что с 2019 года в стране активно строят новые школы. За это время появилось 1200 учебных заведений, обеспечивших местами более одного миллиона учеников. Особенно значимыми были 2023 и 2024 годы, когда открыли 422 школы, рассчитанные на 510 тысяч детей.

Благодаря этому удалось решить несколько важных проблем:

Ликвидировать 32 аварийные школы;

Убрать 71 трехсменную школу;

Устранить нехватку мест в 200 учебных заведениях по всей стране.

По инициативе Президента в рамках проекта «Комфортная школа» к концу 2025 года планируют построить 217 школ на 460 тысяч мест. Уже в 2024 году открыли 105 школ нового формата, причем 40% из них — в сельской местности. В 2025 году введут еще 112 таких школ.

В 2023 году создали Фонд поддержки инфраструктуры образования. Его финансируют за счет денег, изъятых у коррупционеров. Благодаря этому фонду уже профинансировали строительство 89 школ почти на 100 тысяч мест, из которых 61 школа уже открыта.

Продолжается обновление 1000 школ в селах и райцентрах. За последние три года улучшили материально-техническую базу 4000 школ, а еще в 2000 школах установили современные кабинеты по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM-дисциплинам.

— Беспрецедентные меры, принятые государством, позволили существенно сократить вопрос переуплотненности и трехсменного обучения. Сегодня почти три тысячи школ работают в одну смену, а более 4,9 тысяч — в две смены. В 2025 году планируется построить еще 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест, — сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы.

Следующий шаг — модернизация школьной инфраструктуры. В ближайшие три года полностью обновят 1300 школ, из них 900 — в сельской местности.

Планируют:

Заменить кровлю и обновить фасады;

Отремонтировать инженерные коммуникации (электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию);

Благоустроить и озеленить школьные дворы.

Эти меры помогут создать комфортные и современные условия обучения для школьников по всей стране.