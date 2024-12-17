В Казахстане появится микрофинансовый омбудсман: что он будет делать

Микрофинансовый омбудсман будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, а также вопросы с коллекторскими агентствами, включая проблемы с долгами и просрочками, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Микрофинансовый омбудсман будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, а также вопросы с коллекторскими агентствами, включая проблемы с долгами и просрочками, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

К омбудсману могут обратиться исключительно физические лица, являющиеся клиентами микрофинансовых организаций. Услуги специалиста предоставляются бесплатно. Он будет действовать как независимый арбитр, содействуя разрешению споров без обращения в суд. Регулятор подчеркивает, что решение омбудсмана обязательно для микрофинансовых организаций, если оно принято заемщиком, и должно быть исполнено в течение 30 дней, если иное не оговорено сторонами.

- В компетенцию микрофинансового омбудсмана не входят дела, переданные в суд или имеющие вступившие в законную силу судебные акты. Он также не рассматривает обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела, - говорится в сообщении АРРФР.

Как отмечается, по состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ и 497 ломбардов. К марту 2024 года в Казахстане 1,6 млн человек имели кредиты с просрочкой более 90 дней. Суммарная задолженность по ним составила 1,8 трлн тенге.