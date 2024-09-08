Как сообщается в телеграмм-канале парламента, законопроекты разработаны в целях совершенствования действующих способов защиты прав потребителей. Омбудсмен будет оказывать консультации, подавать иски в суд в защиту прав потребителей и выполнять другие задачи. Назначать и освобождать от должности будет руководитель министерства торговли и интеграции РК. Срок полномочий омбудсмена составит четыре года, и его деятельность будет осуществляться на общественных началах, без оплаты.



Также планируется запретить включать в договоры условия, которые нарушают права потребителей. Если такие условия появятся, договор будет признан недействительным через суд. Предпринимателей будут штрафовать за неудовлетворение требований потребителя на досудебном этапе.



Новый законопроект упрощает процесс рассмотрения жалоб потребителей. Теперь они смогут выбирать, как защищать свои права: подать иск в суд, обратиться в госорган для наказания продавца или обратиться в арбитраж, к медиатору, в потребительские организации или к омбудсмену.



Вместе с тем вводится гражданско-правовая ответственность для предпринимателей в пользу потребителей, чьи права не были защищены до суда. Если требования потребителя не будут удовлетворены добровольно, суд сможет взыскать с продавца (изготовителя, исполнителя) штраф. Размер штрафа будет составлять от 10% до 50% от суммы иска, при этом, чем меньше сумма иска, тем выше штраф. Эта мера призвана мотивировать предпринимателей устранять нарушения до суда.

В парламенте сообщили, что права потребителей будут защищены и в сфере онлайн-торговли. Новый законопроект обязывает электронные торговые площадки вводить внутренние правила для допуска продавцов и заключать с ними договоры о соблюдении требований по защите прав потребителей.

Если потребитель подаст жалобу на продавца, площадка обязана будет принять меры для восстановления его прав.

Кроме того, уполномоченный орган сможет привлекать предпринимателей к административной ответственности за нарушения, такие как отказ в предоставлении информации о товаре или гарантиях. Штрафы для предпринимателей составят от 6 до 30 МРП, а для физических лиц — предупреждение или штраф в 2 МРП.