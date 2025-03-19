В Казахстане создадут крупнейший в регионе ЦОД

Проекты помогут Казахстану привлечь мировых технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon.

Проект реализуют при поддержке зарубежных инвесторов из Сингапура. Инвестиции составят 690 млрд тенге. Соответствующее соглашение подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Центры разместят в Акмолинской и Карагандинской областях. Проекты помогут Казахстану привлечь мировых технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon.

Запуск центра обработки данных усилит роль Казахстана в глобальной цифровой экономике, увеличит экспорт IT-услуг и создаст новые рабочие места. Первые мощности центров начнут работать в 2027 году, а полностью они будут введены в эксплуатацию к 2030-му.

Ранее мы писали, что 21 марта для казахстанцев будут недоступны цифровые документы.



