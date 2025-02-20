В Казахстане стало легче оформить автокредит

В Казахстане вступили в силу поправки в постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которые упростили условия получения автокредитов. Меру ввели для поддержки отечественного автопрома.
Ранее в стране действовало правило, по которому расчёт коэффициента долговой нагрузки (отношение платежей по всем непогашенным кредитам и займам заёмщика к его ежемесячным доходам) не производился при предоставлении займа на покупку нового автомобиля под залог этого транспортного средства.
Поправки приостанавливают это требование на 2025 и 2026 годы по займам на приобретение:
- для целей приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории Республики Казахстан и являющегося залоговым обеспечением по займу;
- для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости данного автотранспортного средства;
- для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от стоимости данного автотранспортного средства;
- в рамках системы жилищных строительных сбережений.