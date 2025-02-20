В Казахстане стало легче оформить автокредит. С 20 февраля вступили в силу новые правила получения кредитов на покупку автомобилей.

В Казахстане вступили в силу поправки в постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которые упростили условия получения автокредитов. Меру ввели для поддержки отечественного автопрома.

Ранее в стране действовало правило, по которому расчёт коэффициента долговой нагрузки (отношение платежей по всем непогашенным кредитам и займам заёмщика к его ежемесячным доходам) не производился при предоставлении займа на покупку нового автомобиля под залог этого транспортного средства.

Поправки приостанавливают это требование на 2025 и 2026 годы по займам на приобретение: