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Социум Экономика

В Казахстане стало легче оформить автокредит

В Казахстане стало легче оформить автокредит. С 20 февраля вступили в силу новые правила получения кредитов на покупку автомобилей.
Кристина Кобина
В Казахстане стало легче оформить автокредит

В Казахстане вступили в силу поправки в постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которые упростили условия получения автокредитов. Меру ввели для поддержки отечественного автопрома.

Ранее в стране действовало правило, по которому расчёт коэффициента долговой нагрузки (отношение платежей по всем непогашенным кредитам и займам заёмщика к его ежемесячным доходам) не производился при предоставлении займа на покупку нового автомобиля под залог этого транспортного средства.

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Поправки приостанавливают это требование на 2025 и 2026 годы по займам на приобретение: 

  • для целей приобретения нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории Республики Казахстан и являющегося залоговым обеспечением по займу;
  • для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости данного автотранспортного средства;
  • для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от стоимости данного автотранспортного средства;
  • в рамках системы жилищных строительных сбережений.

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