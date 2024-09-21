Заболевания детской онкологии и гематологии требуют особого подхода, так как отличаются от взрослых по типу, исходам и лечению. Новый Стандарт объединяет все рекомендации в один документ, чтобы обеспечить полную и эффективную помощь детям.

Министерство здравоохранения РК утвердило первый Стандарт помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Этот документ направлен на улучшение диагностики и лечения на всех уровнях — от первичной помощи до специализированной. Сейчас в Казахстане около 4 000 детей находятся на учете в ремиссии после рака, а каждый год выявляют до 600 новых случаев.

— Заболевания детской онкологии и гематологии требуют особого подхода, так как отличаются от взрослых по типу, исходам и лечению. Новый Стандарт объединяет все рекомендации в один документ, чтобы обеспечить полную и эффективную помощь детям. Стандарт включает современные методы диагностики, такие как иммуногистохимия и иммунофенотипирование, а также высокодозную химиотерапию, органосохраняющие операции и трансплантацию стволовых клеток. Это поможет быстрее выявлять болезни и проводить эффективное лечение, — сообщается на сайте минздрава РК.

В ведомстве отметили, что впервые введен многоуровневый подход к диагностике и лечению детей, который будет проходить в специализированных больницах с участием разных врачей — онкологов, хирургов, реаниматологов и других. Это позволит каждому ребенку получить всестороннюю медицинскую помощь.

В стандарте прописаны требования к оборудованию больниц и срокам наблюдения за детьми, что поможет обеспечить одинаково высокий уровень лечения по всей стране. Также предусмотрены меры для помощи семьям, такие как сокращение времени в больнице и возможность лечения рядом с домом.