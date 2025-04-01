В Казахстане вводится биометрическая регистрация SIM-карт

На заседании правительства министр цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в борьбе с онлайн-мошенниками участвуют все заинтересованные госорганы и силовые структуры. Сейчас уже работает специальный госсервис, который контролирует доступ к персональным данным. К нему подключено более 70% всех госорганов. Этот сервис позволяет получить доступ к личной информации только с разрешения самого человека. Также были созданы сайты Citizensec.kz и NomadGuard.kz, а ещё — антифрод-центры, которые помогают выявлять и блокировать звонки от мошенников. Эти центры работают вместе с антифрод-центром Национального банка.

— Вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт, а также ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам. Запущен и активно используется населением сервис «Стоп-кредит», — отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Кроме того, теперь жёстче наказывают за нарушение правил защиты персональных данных и за использование SIM-боксов. А ещё разрабатываются дополнительные меры против мошенников — сейчас они на рассмотрении в Парламенте.

Напомним, что ранее министерством просвещения инициировано внедрение детской SIM-карты для повышения цифровой безопасности детей. Это специальный тарифный план мобильной связи, который призван улучшить безопасность и контроль за использованием мобильных устройств детьми.