В Казахстане вводят новую процедуру сдачи экзамена на водительские права

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что внедряется новая процедура сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь в спецЦОНах страны кандидату в водители нужно будет пройти двухфакторную аутентификацию.

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили о внедрении новой процедуры сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь в спецЦОНах страны кандидату в водители нужно будет пройти двухфакторную аутентификацию.



Перед тестированием необходимо авторизоваться с помощью ЭЦП. Затем на телефон, указанный в личном кабинете портала, придёт SMS с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. После успешной авторизации кандидату в водители предстоит пройти биометрическую идентификацию.

— Каждый день мошенники изобретают новые способы обмана. Наши сотрудники проводят большую работу по раскрытию нарушений. Кроме того, госкорпорация на постоянной основе ведёт работу по усовершенствованию сервисов. Уверен, что двухфакторная аутентификация поможет снизить количество нарушений на экзаменах. При этом, персональные данные услугополучателя будут надёжно защищены, — подчеркнул председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Нововведение начнет действовать с 11 октября, но пока только в Астане. Во всех спецЦОНах страны планируют завершить внедрение двухфакторной аутентификации до конца года.