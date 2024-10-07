В Казахстане на 8,5% выросла численность детей, поступивших в дома ребёнка в течение 12 месяцев. В 2023 году в такие учреждения было направлено около 1,3 тысяч малышей в возрасте до четырех лет. Это рекордная годовая численность поступивших за последние несколько лет.

По данным аналитического портала Finprom.kz, в прошлом году в Казахстане на 8,5% выросла численность детей, поступивших в дома ребёнка в течение 12 месяцев. В 2023 году в такие учреждения было направлено около 1,3 тысяч малышей в возрасте до четырех лет. Это рекордная годовая численность поступивших за последние несколько лет. Важно, что лишь 546 маленьких казахстанцев, которых направили в такие специализированные учреждения, были признаны сиротами или оставшимися без попечения родителей. Отцы и матери остальных детей не были лишены родительских прав.

Отметим, что речь идёт только о так называемых домах малюток, где воспитанники живут до 3-4 лет или пока их не усыновят. После наступления предельного возраста детей переводят в другие учреждения — детские дома, интернаты или специальные медучреждения. Исходя из данных о численности детей, находящихся в домах ребёнка на конец года, можно сделать вывод, что средняя численность воспитанников изменилась незначительно. В 2022 году насчитывался 701 такой малыш, в прошлом году — 711.

В целом общая численность маленьких казахстанцев всех возрастов, которые остались без попечения родителей, за последние несколько лет сократилась на 11,8%. В начале 2024 года в стране насчитывалось 21,4 тысяч таких детей, тогда как в 2019 году их численность достигала 24,2 тысячи. Доля усыновлённых и взятых под опеку или патронат за эти годы выросла с 81% до 82,6%. Численность детей, живущих в различных интернатных государственных учреждениях, сократилась с 4,6 тысяч до 3,8 тысяч человек.

Между тем, Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года количество таких организаций в стране уменьшилось на 21 единицу. Главная цель, которую ставит ведомство — добиться перехода к системе усыновления как основной форме социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Закрыть все детские дома и дать каждому ребёнку возможность расти в семье. Для этого разработана стратегия по переходу к модели профессиональных родителей — людей, которые прошли отбор и обучение. За свою работу профессиональные мамы и папы будут получать зарплату, а также пособие на содержание ребёнка. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Мажилис больше года назад, но до сих пор не получил одобрения.

Предложение о создании института профессиональных приёмных семей в Казахстане основано на успешном международном опыте. Во многих развитых странах такие инициативы внедрены много лет назад и показали хорошие результаты. Вот как решают проблему в некоторых государствах.

У Казахстана с Японией есть общий фактор: больше половины воспитанников детских домов и приютов в стране восходящего солнца — социальные сироты, то есть их родители живы, но лишены прав. В Японии численность детей, проживающих в таких интернатных учреждениях — более 40 тысяч, из них 60% попали туда по требованию органов опеки из-за жестокого обращения со стороны родителей. Ещё 30% воспитанников приводят в детские дома сами родители, которые не могут содержать ребёнка. Практика усыновления в этой стране развита не очень хорошо: лишь 15% детей, оставшихся без попечения родителей, попадают в новые семьи. Исключительный факт: на одного воспитателя в японском детском доме приходятся всего два ребёнка.

В США действует система, к которой хочет прийти Казахстан: нет как таковых детских домов с длительным периодом проживания. Есть Центры пребывания, в которых дети, оставшиеся без попечения родителей, живут некоторое время, пока им не найдут новую приёмную семью. Нередко это как раз профессиональные приёмные семьи, которые в США называют «фостерными» (от англ. foster — воспитывать, ухаживать). В международных СМИ пишут и о минусах такой системы: приёмные родители могут отказаться от ребёнка, нередко до совершеннолетия ребёнок может сменить несколько семей. Частичную альтернативу детским домам составляют малокомплектные дома по типу детских деревень.

В Германии также широко распространён международный опыт детских деревень SOS (аббревиатура названия международной благотворительной организации) вместо детских домов. Такая форма предполагает проживание нескольких детей в отдельном доме с «профессиональной» мамой, получающей зарплату за воспитание и уход за ними. Также в Германии развита поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, за счёт частных фондов, и существуют приюты, где такие дети живут, пока им не найдут новую семью.

Израиль славится тем, что в этой стране нет детских домов, но есть очередь на усыновление детей, оставшихся без попечения родителей. Если такого ребёнка не забирают в свою семью родственники, опека находит ему приёмную семью. Требования к новым родителям очень строгие, проверка документов усыновителей длится от шести месяцев до года. Случаи вторичного сиротства, когда усыновлённого ребёнка возвращают, единичны.



