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Социум

В казахстанских поездах установили 1350 камер видеонаблюдения

АО «Пассажирские перевозки» завершило монтаж 1350 камер видеонаблюдения в 24 составах поездов «Тальго».
Кристина Кобина
В казахстанских поездах установили 1350 камер видеонаблюдения

АО «Пассажирские перевозки» завершило монтаж 1350 камер видеонаблюдения в 24 составах поездов «Тальго», сообщает пресс-служба транспортной компании.

— Система видеонаблюдения охватывает наиболее уязвимые зоны поездов: вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию, предотвращать правонарушения, минимизировать случаи провоза безбилетных пассажиров и быстро реагировать на любые происшествия, — отметили в компании.

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Доступ к записям будет только у сотрудников ситуационного центра, а материалы используют для объективного разбора жалоб.

Национальный перевозчик также анонсировал планы по оснащению системой видеонаблюдения всех стандартных вагонов. Параллельно тестируются решения на основе искусственного интеллекта: в перспективе видеоаналитика сможет автоматически выявлять угрозы и предупреждать инциденты до их возникновения.

Для реализации этих задач в пассажирских поездах планируют запустить интернет. Пилотный проект уже работает на маршруте №3/4 Астана – Алматы: пассажиры получили доступ к сети, а система видеонаблюдения в режиме реального времени стала доступна операторам.

Национальная компания установила камеры в составах поездов «Тальго» по маршрутам:

  • №1/2 Алматы-2 – Ташкент;
  • №11/12 Алматы-2 – Шымкент – Астана;
  • №86/85 Астана – Шымкент – Алматы-2;
  • №25/26 Алматы-2 – Шымкент – Астана;
  • №71/72 Алматы-2 – Шымкент – Астана;
  • №27/28 Алматы-2 – Уральск;
  • №105/106 Алматы-2 – Петропавловск;
  • №101/102 Алматы-2 – Астана;
  • №3/4 Астана – Алматы-2;
  • №9/10 Астана – Алматы-2;
  • №68/67 Астана – Оскемен;
  • №65/66 Астана – Жезказган;
  • №81/82 Астана – Уральск;
  • №111/112 Астана – Шымкент.

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