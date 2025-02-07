В казахстанских поездах установили 1350 камер видеонаблюдения

АО «Пассажирские перевозки» завершило монтаж 1350 камер видеонаблюдения в 24 составах поездов «Тальго», сообщает пресс-служба транспортной компании.

— Система видеонаблюдения охватывает наиболее уязвимые зоны поездов: вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию, предотвращать правонарушения, минимизировать случаи провоза безбилетных пассажиров и быстро реагировать на любые происшествия, — отметили в компании.

Доступ к записям будет только у сотрудников ситуационного центра, а материалы используют для объективного разбора жалоб.

Национальный перевозчик также анонсировал планы по оснащению системой видеонаблюдения всех стандартных вагонов. Параллельно тестируются решения на основе искусственного интеллекта: в перспективе видеоаналитика сможет автоматически выявлять угрозы и предупреждать инциденты до их возникновения.

Для реализации этих задач в пассажирских поездах планируют запустить интернет. Пилотный проект уже работает на маршруте №3/4 Астана – Алматы: пассажиры получили доступ к сети, а система видеонаблюдения в режиме реального времени стала доступна операторам.

Национальная компания установила камеры в составах поездов «Тальго» по маршрутам: