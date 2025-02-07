В казахстанских поездах установили 1350 камер видеонаблюдения

АО «Пассажирские перевозки» завершило монтаж 1350 камер видеонаблюдения в 24 составах поездов «Тальго», сообщает пресс-служба транспортной компании.
— Система видеонаблюдения охватывает наиболее уязвимые зоны поездов: вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию, предотвращать правонарушения, минимизировать случаи провоза безбилетных пассажиров и быстро реагировать на любые происшествия, — отметили в компании.
Доступ к записям будет только у сотрудников ситуационного центра, а материалы используют для объективного разбора жалоб.
Национальный перевозчик также анонсировал планы по оснащению системой видеонаблюдения всех стандартных вагонов. Параллельно тестируются решения на основе искусственного интеллекта: в перспективе видеоаналитика сможет автоматически выявлять угрозы и предупреждать инциденты до их возникновения.
Для реализации этих задач в пассажирских поездах планируют запустить интернет. Пилотный проект уже работает на маршруте №3/4 Астана – Алматы: пассажиры получили доступ к сети, а система видеонаблюдения в режиме реального времени стала доступна операторам.
Национальная компания установила камеры в составах поездов «Тальго» по маршрутам:
- №1/2 Алматы-2 – Ташкент;
- №11/12 Алматы-2 – Шымкент – Астана;
- №86/85 Астана – Шымкент – Алматы-2;
- №25/26 Алматы-2 – Шымкент – Астана;
- №71/72 Алматы-2 – Шымкент – Астана;
- №27/28 Алматы-2 – Уральск;
- №105/106 Алматы-2 – Петропавловск;
- №101/102 Алматы-2 – Астана;
- №3/4 Астана – Алматы-2;
- №9/10 Астана – Алматы-2;
- №68/67 Астана – Оскемен;
- №65/66 Астана – Жезказган;
- №81/82 Астана – Уральск;
- №111/112 Астана – Шымкент.