Такие данные привела депутат Мажилиса Загипа Балиева при обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, передаёт Informburo.kz.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов представил в Мажилисе проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В нём предлагается вовлекать родителей и педагогов в охрану здоровья воспитанников и школьников, предоставлять подросткам и молодёжи конфиденциальную медицинскую помощь. Сейчас, по данным депутата Загипы Балиевой, дети приходят в первый класс здоровыми, а к 11 классу у 34% развивается сколиоз, у 72% снижается зрение. - Главный гражданин нашей страны – это ребёнок. Мы уже многое упустили, давайте будем вместе эту ситуацию исправлять. Рост детей, страдающих аутизмом, на 13% (по данным ВОЗ) – это предмет нашей заботы. Также половое здоровье наших детей. Сегодня, по вашим данным, 16% 25-летних мальчиков – импотенты, 30% молодых девушек не могут забеременеть, – обратилась она к Елжану Биртанову. Министр здравоохранения заверил, что для профилактики сколиоза и других заболеваний будут пересмотрены санитарные нормы, в том числе и строительные. - Новая программа будет ориентирована на здоровье детей и молодёжи. Многие СНИПы, которые у нас есть, морально устарели. План есть – пересмотр всех санитарных правил и норм, в том числе работа перейдёт и на строительные нормы, – ответил он. На это депутат заметила, что многие НПО открывают реабилитационные центры для детей, не имея актуальных СНИПов и стандартов. - Стандарта нет, они больше калечат или лечат – непонятно. Давайте в рамках этого закона напишем: не имеют права открывать реабилитационные центры без утверждённых стандартов, – предложила Загипа Балиева. Проблема в том, что лицензии на эти виды деятельности выдают не структурные подразделения Минздрава, а местные акиматы. -Наши санврачи выходят на проверки. Мы предупреждаем, накладываем штрафы, но нарушение не устраняется. Акимат не выделяет денег по разным причинам. Мы подаём в суд на закрытие, но суды зачастую принимают сторону акимата, и объекты продолжают работать, что недопустимо. Поэтому мы считаем, что лицензирование необходимо передать Комитету по контролю безопасности и качества товаров и услуг, – пояснил Елжан Биртанов. Мажилисмен Абай Тасбулатов предложил проводить скрининги мальчикам с 14 лет. Он напомнил, что пять областей недобрали призывников из-за негодности по здоровью. - До 2011 года с 14 лет юношей сопровождали врачи. Это был полный скрининг для призывников. Сейчас этого нет. У нас с 17 лет призывник уже больной человек. Это надо взять на контроль и, может, ввести скрининг с 14 лет, – сказал Абай Тасбулатов. Он также предложил ввести на предприятиях и заводах физминутку и гимнастику в течение трудового дня. - Особый акцент будет сделан на развитие здоровья призывников и репродуктивного здоровья. Возьмём на контроль, – пообещал министр. Депутат Ольга Шишигина обратила внимание на предложенную в Кодексе норму об изменении половой принадлежности. Казахстанцы смогут принимать решение о смене пола с 18 лет. При этом сигареты и алкоголь разрешают покупать с 21 года. - Эта норма бурно обсуждалась. Мы по всем медуслугам, за исключением перечисленных вами, в том числе по абортам, оставили 18 лет. Это действующая норма: совершеннолетний сам может принимать решения по абортам. Но все остальные – это консультации специалистов, психиатров, мы спустили до 16 лет, чтобы подросток мог самостоятельно принимать решение, получать консультации медработников, – сказал Елжан Биртанов. В проекте Кодекса предусмотрено, что подростки с 16 лет смогут получать конфиденциальные консультации психологов и психиатров без родителей. Все остальные медуслуги, в том числе аборты и смена пола, с 18 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.