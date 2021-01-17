Прием старой агротехники будет осуществляться в 11 регионах Казахстана в два этапа: с 18 января в городах Костанай, Петропавловск, Кокшетау, Актобе, Караганда, Кызылорда, Талдыкорган, Шымкент, с 1 февраля в городах Павлодар, Алматы и Тараз. Квота по приему ВЭССХТ на 2021 год составляет 2380 единиц, это 480 комбайнов и 1900 тракторов. Для удобства собственников и упрощения процедуры сдачи ВЭССХТ, с этого года на сайте recycle.kz, внедрена система предварительного рассмотрения заявки на сдачу утилизируемой техники. - Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. Владелец комбайна за сдачу техники весом более 50 % от заводской массы (полная комплектация) может получить скидочный сертификат на 2 млн тенге, неполная комплектация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - 1,5 млн тенге. За трактора полной комплектации размер скидки составит 1 млн тенге, самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина неполной комплектации будет приниматься в обмен на сертификат номиналом в 560 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе Оператора РОП. Скидочный сертификат можно использовать на приобретение новой сельскохозяйственной техники, произведенной в Казахстане либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта. Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одной агротехники или транспортного средства, а также перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз. Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев.