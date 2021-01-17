В январе 2021 года на заводе произведена первая партия зимнего дизельного топлива Altay-45 с предельной температурой застывания минус 45˚С. Топливо дизельное марки ДТ-А-К5 Altay -45, изготовленное по СТ ТОО 403 19154-38-2020, выпущено на установке гидроочистки дизельного топлива Prime D 3205 комплекса глубокой переработки нефти. Новый продукт соответствует экологическим требованиям класса К5. Минимальное содержание серы и отсутствие присадок, улучшающих низкотемпературные свойства, делают продукт соответствующим качеству арктического дизтоплива. Необходимо отметить, что Атырауский НПЗ стал первым в стране предприятием по выпуску топлива с рекордно низкой температурой замерзания. Первая партия нового дизтоплива будет произведена в небольшом объеме для закрытия потребности на внутренном рынке. В дальнейшем, по мере востребованности объем отгрузки дизтоплива Altay -45 будет увеличен. Напомним, в 2019 году в ТОО «АНПЗ» была начата выработка на тот момент самого низкотемпературного в Казахстане дизтоплива Khazar-38. Таким образом, с началом производства Altay -45 завод продолжил линейку морозоустойчивых дизельных продуктов с низкими температурами фильтруемости. Производство высококачественных низкотемпературных видов дизельного топлива стало возможным после запуска в эксплуатацию новых установок, построенных в рамках 3-этапной модернизации АНПЗ.