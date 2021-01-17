В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что за совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается 30-летняя Ермагамбетова Жанара Максутовна. - Она умело входила в доверие к гражданам и оформляла договор с одной из фирм на поставку стройматериалов. Путем обмана и злоупотребления доверием получала от них значительные суммы денежных средств, но покупатель так и не получил ожидаемый товар. Еще одна мошенница 54-летняя Абишева Назгуль Молдабаевна разыскивается за совершение мошенничества в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе полиции. Сотрудники полиции просят всех, кто видели или знает об их местонахождении, обратится в Департамент полиции Актюбинской области (ул. бр.Жубановых, 271) либо по телефонам: 102, 8(7132) 51-38-37, 52-05-14.