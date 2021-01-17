В пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан сообщили, что при патрулировании гвардейцы в районе аптеки «Дәріхана» по улице Ихсанова заметили подозрительного 30-летнего мужчину, у которого в правой руке находился медицинский шприц. - Гвардейцы задержали мужчину для установления его личности. Затем, сразу же на место были вызваны сотрудники полиции. Бойцы Нацгвардии совместно с сотрудниками полиции во время поверхностного досмотра в присутствии понятых у подозреваемого в правом кармане брюк изъяли 4 медицинских шприцы и таблетки трамадол. Данный гражданин был задержан и доставлен в УВД г. Уральска для дальнейших разбирательства, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан. За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрен правами командира воинской части 5517.