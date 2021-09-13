На предприятии уже выпустили 300 тысяч валидационных серий вакцины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта премьер-министра

Научно-производственное предприятие «Антиген» в селе Абай Алматинской области запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в том числе отечественной вакцины против коронавируса QazVac. Как сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, оборудование предприятие закупило по льготному кредитованию. В сентябре «Антиген» выпустил 300 тысяч валидационных серий вакцин QazVac при мощности до одного миллиона доз в месяц.

- Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надёжности на всех участках производства. «Антиген», наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО «OtarBioPharm», стал второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в QazVac заменят штаммовый состав. Доклинические исследования два месяца назад прошли на животных и они показали высокий результат.

Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в ходе брифинга в СЦК сообщала, что гарантировано вакцина держит иммунитет один год. Однако при запросе министерства здравоохранения - когда же необходимо начать процесс ревакцинации, консилиум НИИ проблем биологической безопасности рекомендовал начать ревакцинацию не ранее чем через шесть месяцев после принятия последней дозы вакцины.

