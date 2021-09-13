Батуринская средняя общеобразовательная школа с. Янайкино в последние годы стала тесной для учеников. В связи с увеличением численности населения в селе учащиеся начальных классов были вынуждены учиться в здании детского сада. В спортзал и в столовую ученикам приходилось бегать в старую школу. В прошлом году было решено к старому зданию сделать пристройку. В этом году к школе начали возводить пристройку в два этажа. В ходе поездки в район Байтерек аким области Гали Искалиев посетил Батуринскую среднюю школу, где ознакомился со строительными работами. - Сейчас в этой школе обучаются 170 детей. Количество учащихся с каждым годом увеличивается. До конца года строительные работы будут завершены. В дополнительном здании будет актовый зал, столовая, 9 кабинетов. Подводится канализационная сеть. Раньше дети ходили в другое здание во время перерыва, чтобы поесть, и опаздывали на занятия. Теперь все будет обустроено в одном здании. Это смешанная школа с русским и казахским классами, - сказал заместитель акима района Мурат Залмуканов. Стоит отметить, что первый этаж пристройки школы полностью достроен, а второй этаж уже достраивается. В ходе рабочей поездки глава региона также ознакомился с ходом подведения водоснабжения в селе Янайкино. Питьевая вода проводится подрядной компанией ТОО "Нур Жол Курылыс". По словам технического директора товарищества Рахата Даулетбаева, строительство будет завершено в октябре текущего года, вода будет подведена 294 абонентам в селе Янайкино. Сегодня построены два резервуара по 300 и 200 кубометров каждый. Сейчас ведутся работы по прокладке труб, бурению двух скважин. Общая протяженность водопровода составляет 19,9 км. - Обеспечение населения питьевой водой - одна из главных задач государства . В селе Янайкино проживает около 300 жителей. Питьевая вода была бы большой радостью для жителей. Кроме того, в этом году будет завершено расширение здания школы, о котором идет речь уже несколько лет, - сказал глава региона.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.