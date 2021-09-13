Онлайн перепись населения прошли всего 35 542 человека, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Наименьшее количество людей прошли онлайн перепись населения в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации бюро национальной статистики Казахстана, по состоянию на 9:00 13 сентября онлайн перепись прошли 2 041 876 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1 756 002 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 203 672, ещё 82 202 респондента ответили на вопросы, используя приложение Aitu. По итогам 12 дней лидирует Алматинская область. 204 805 жителей региона получили уведомления о прохождении. В городе Алматы зарегистрировано 194 697 человек. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 173 847 человек. Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 46 191 и 35 542 человек соответственно.
– Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 21,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823 052 человек). На втором месте Павлодарский регион. Здесь данный показатель достиг 17% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749 754 человека). Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн, - отметили в Бюро.
К слову, сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.