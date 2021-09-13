– Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 21,1% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823 052 человек). На втором месте Павлодарский регион. Здесь данный показатель достиг 17% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749 754 человека). Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн, - отметили в Бюро.К слову, сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
