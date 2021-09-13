Паспорт вакцинации покупателям обошёлся в 30-50 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что установили восемь человек - врачей и посредников, которые продавали паспорта вакцинации.

- За данный медицинский документ, который официально регистрировался в базе данных, они получали деньги в размере 30-50 тысяч тенге. Установленные лица утверждают что, выдали паспорта более 150 гражданам, - информировали в ведомстве.

Досудебное расследование ведётся по статье за изготовление и сбыт поддельных документов, совершенное неоднократно или группой лиц по предварительному сговору.

