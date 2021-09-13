Проблему подачи воды в микрорайон Зачаганск временно решили в Уральске
Несмотря на то, что новые насосы ещё не закупили, проблема подачи воды в Зачаганск уже решена, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" .
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов, за счёт предприятия они приобрели насосы для временной перекачки, чтобы снять эту проблему на КНС-29. А основное оборудование, которое вышло из строя, ещё предстоит приобрести.
- Нужно решать что-то, возможно из бюджета будут выделены деньги. Ищем источники финансирования, потому что у нас таких средств на предприятии нет. Сейчас рассматриваем все возможные варианты, где купить такие же или аналогичные насосы, чтобы сроки поставки были короче, - отметил директор ТОО "Батыс су арнасы".
Со слов директора коммунального предприятия, срок эксплуатации старых насосов составил 13 лет и условия эксплуатации были не идеальные.
- К сожалению, европейское оборудование не рассчитано на то, чтобы местные жители выбрасывали весь мусор в канализацию: строительные материалы, подгузники, пакеты, средства личной гигиены, бутылки, навоз. Они предназначены для перекачки хозбытовой канализации, то есть жидкость с незначительными твёрдо-бытовыми отходами. А когда летят твердые предметы, то механическим путем это не всегда возможно удалить, тем более, когда объём стоков очень большой. Иными словами, когда всё попадает в насос, его заклинивает, он повреждается, - пояснил Ануар Аркенов.
Он отметил, что в настоящее время технический отдел ТОО "Батыс су арнасы" занимается расчётами, чтобы увеличить мощность и поменять схему перекачки сточных вод.
- Временно проблема решена, но необходимо закупать постоянные насосы. Сейчас временную схему по перекачке собрали, установили дополнительный насос сухого исполнения. Вода будет подаваться в посёлок без ограничений, без снижения давления. То есть люди это никак ощущать не будут. А мы будем заниматься поиском и заменой агрегатов, которые вышли из строя, - пояснил он.
Напомним, неделю назад микрорайон Уральска перешёл на подачу воды по графику. Позже выяснилось, что такая ситуация возникала из-за поломки насосов на КНС-29.
