Несмотря на то, что новые насосы ещё не закупили, проблема подачи воды в Зачаганск уже решена, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Насосы за 78 млн тенге установят для возобновления постоянной подачи воды в микрорайон Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов, за счёт предприятия они приобрели насосы для временной перекачки, чтобы снять эту проблему на КНС-29. А основное оборудование, которое вышло из строя, ещё предстоит приобрести.
- Нужно решать что-то, возможно из бюджета будут выделены деньги. Ищем источники финансирования, потому что у нас таких средств на предприятии нет. Сейчас рассматриваем все возможные варианты, где купить такие же или аналогичные насосы, чтобы сроки поставки были короче, - отметил директор ТОО "Батыс су арнасы".
Со слов директора коммунального предприятия, срок эксплуатации старых насосов составил 13 лет и условия эксплуатации были не идеальные.
- К сожалению, европейское оборудование не рассчитано на то, чтобы местные жители выбрасывали весь мусор в канализацию: строительные материалы, подгузники, пакеты, средства личной гигиены, бутылки, навоз. Они предназначены для перекачки хозбытовой канализации, то есть жидкость с незначительными твёрдо-бытовыми отходами. А когда летят твердые предметы, то механическим путем это не всегда возможно удалить, тем более, когда объём стоков очень большой. Иными словами, когда всё попадает в насос, его заклинивает, он повреждается, - пояснил Ануар Аркенов.
Он отметил, что в настоящее время  технический отдел ТОО "Батыс су арнасы" занимается расчётами, чтобы увеличить мощность и поменять схему перекачки сточных вод.
- Временно проблема решена, но необходимо закупать постоянные насосы. Сейчас временную схему по перекачке собрали, установили дополнительный насос сухого исполнения. Вода будет подаваться в посёлок без ограничений, без снижения давления. То есть люди это никак ощущать не будут. А мы будем заниматься поиском и заменой агрегатов, которые вышли из строя, - пояснил он.
Напомним, неделю назад микрорайон Уральска перешёл на подачу воды по графику. Позже выяснилось, что такая ситуация возникала из-за поломки насосов на КНС-29.