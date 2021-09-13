Виталий Пустовойтенко посетовал, что получает нелицеприятные сообщения каждый день, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко в своём Facebook написал, что в последнее время участились сообщения от недовольных казахстанцев.

- Это уже перебор, просьба этого не делать. Кого-то смущает, что приложение сделано нами и передано безвозмездно, кто троллит. В следующий раз 100 раз подумаю, даже 1000. А может и правда надо было не суетиться, ну переболело бы больше людей, обанкротилось бы больше бизнеса, но все будут счастливы - их права на посещения объектов будут соблюдены, - написал Пустовойтенко.

В комментариях некоторые пользователи поддерживали создателя приложения, другие же писали, что Ashyq действительно имеет недоработки.

Ashyq был запущен в начале года. Через приложение пользователи могут проверять свой статус и показывать его на входе в бизнес-объекты. В конце мая приложение передали на баланс государства. Теперь его курирует министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а сопровождением и администрированием занимается АО «Национальные информационные технологии». Весной приложение блокировал AppStore из-за приостановления учётной записи Пустовойтенко. Также приложение временами бывает недоступно. Согласно telegram-каналу проекта, в августе сбои происходили три раза.

