– Проект заработал в июле этого года, главная его цель - оказание помощи молодым предпринимателям и сельчанам. Люди, занимающиеся сельским хозяйством, могут отправлять свою продукцию в город с помощью услуг АО "Казпочта". В основном сельчане отправляют в Уральск молочные продукты, а именно сливочное масло, сметану, курт, а так же овощи и фрукты. Продукция помещается в термобоксы и в течение одного дня доходят до потребителя. Это социальный проект, поэтому услуги предоставляются бесплатно. Физические лица могут отправлять продукцию до 14 килограммов. На сегодняшний день около 30 жителей района воспользовались нашими услугами. Это пилотный проект и он осуществляется в Таскалинском районе и районе Байтерек, - отметила заместитель руководителя ЗКОФ АО "Казпочта" Венера Утешкалиева.

– Это новый проект, он позволяет исключить посредничество между производителем и потребителем. Главное, чтобы была эффективность. Если спрос на эту услугу возрастет, то такой проект будет внедрён и в других районах нашей области, - отметил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В cубботу, 11 сентябряГали Искалиев с рабочей поездкой посетил район Байтерек, где ознакомился с ходом строительства социальных объектов и проделываемой работы в целом. Акиму области рассказали о пилотном проекте "Ауыл-кала", который осуществляется с помощью филиала АО "Казпочта".Аким района Марат Токжанов подчеркнул, что изначально сельчане отнеслись к услуге с недоверием, а сейчас с удовольствием пользуются ей.