Советник министра образования и науки РК Балия АКИМБЕКОВА рассказала, что 8 июля 2016 года был запущен единый банк данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей. - У нас запущен пока в пилотном режиме сайт www.bala.kz, где собрана вся информация по детям, которых можно усыновить. Зайдя на сайт, можно выбрать область и посмотреть, сколько и какие детки нуждаются в семье в том или ином регионе. Пока на фотографиях лиц не видно, но с 1 января 2017 года, когда он станет официальным сайтом, на нем появятся красочные фотографии и полная информация о ребенке. На 1 января 2016 года по Казахстану 8066 детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, которые содержатся в 146 госучреждениях. Отмечу, что по нашей республике идет снижение числа детей, которые попадают в детские дома. Всего по Казахстану было закрыто 6 детдомов. Сейчас мы планируем не закрывать детские дома, а реорганизовывать их в центры поддержки приемных семей. Такие центры уже есть в Астане и Алматы. Там работают психологи и прочие специалисты, которые помогают как ребенку, так и приемной семье привыкнуть друг к другу, решать какие-либо проблемы, которых немало. Допустим, у ребенка есть родители, которые находятся на принудительном лечении или же в местах лишения свободы, то выйдя оттуда, он сможет претендовать на своего ребенка, а он в свою очередь уже взят на патронат. Так вот, в таких центрах поддержки консультанты готовят приемную семью к предстоящим событиям, - заявила Балия АКИМБЕКОВА. По словам руководителя отдела инклюзивного образования, опеки и попечительства ЗКО Надежды ЛЕБЕДЕВОЙ, Областной детский дом, который находится в Уральске, рассчитан на 80 детей, но сейчас там содержатся 54 ребенка. - Сейчас в нашем детском доме есть свободная площадь, которую мы переоборудовали в две семейные группы. Это сделано для того, чтобы ребенок мог жить так, как живут в семьях. Там содержатся детки, которые были отданы в детдом из одной семьи. Раньше мы их разделяли в разные группы по возрасту и полу, а сейчас они живут вместе. Также в детской деревне у нас есть свободные коттеджи, которые стали домом юношества. Там живут выпускники детских домов. То есть раньше после исполнения 18 лет ребенок выходил из детского дома, поступал только в те вузы, где есть бюджетное отделение, и обязательно должно было быть общежитие, потому как ему нужно было где-то жить. У нас были случаи, когда ребенок, например, хотел поступить на дизайнера, а там не было бюджетного отделения и стипендии, а вот на специальность повара была, и нам приходилось уговаривать выпускника поступать туда. Сейчас все выпускники выбирают уже ту специальность, которую они хотят, потому как есть, где жить, - сообщила Надежда ЛЕБЕДЕВА. - Также хочу отметить, что в текущем году у нас уже усыновлено 26 детей, в прошлом году было 61. Из дома ребенка в 2015 году было усыновлено 11 детей, в 2016 - 6.