В апреле 2016 года была закрыта граница с РФ на карантин, из-за этого остановилось производство на заводе "Батыс Марка Ламб", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора мясоперерабатывающего завода "Батыс Марка Ламб" Руслана ТЕМИРБУЛАТА, на сегодняшний день всю продукцию они реализовывают только в Россию. - Из-за того что граница с Российской Федерацией закрыта на карантин, нам некуда сбывать свою продукцию. Обещают, что на следующей неделе границу откроют, - пояснил Руслан ТЕМИРБУЛАТ. - Также недавно у нас произошло сокращение штата, и были уволены 11 сотрудников. Сейчас у нас работают 54 человека. Также директор "Батыс Марка Ламб" отметил, что местные крестьянские хозяйства охотно работают с их мясоперерабатывающим заводом и сырья у них хватает. - Мощность нашего завода рассчитана на забой 1400 голов в смену. Когда границу откроют, мы будем производить такой объем мяса, - заявил Руслан ТЕМИРБУЛАТ. Напомним, что "Батыс Марка Ламб" совместно с АО "КазАгрофинанс" запустил мясоперерабатывающий цех свежеохлажденной ягнятины в конце 2014 года. Стоимость проекта составила 2,4 млрд тенге.