Сегодня, 2 сентября, в казахском драматическом театре прошла городская выставка "Сапалы өнім - 2016". - У нас проходит традиционная городская выставка пищевой промышленности. Предназначена она для того, чтобы производители могли представить свой товар, чтобы жители нашего города и предприниматели знали местных отечественных товаропроизводителей, поддержали их. Качество их продукции намного выше тех продуктов, которые к нам завозятся из других стран. Раньше если была проблема со сбытом местного товара, то сейчас такой проблемы нет. В выставке сегодня принимают участие порядка 20 товаропроизводителей, немалая часть - это предприниматели из сельской местности. Это хороший импульс для всех предпринимателей, чтобы они показали свой товар, могли заключать договоры, - рассказал руководитель отдела предпринимательства г.Уральск Ринат ШАУЕНОВ. По его словам, такая выставка, в первую очередь, хорошая реклама для самих предпринимателей, возможность показать свою продукцию. Итак, первое место в "Сапалы өнім" было отдано ТОО "Нуржанар". Стоит отметить, что в рамках празднования Дня города проходил конкурс "Лучший супермаркет года - 2016". - Конкурс среди торговых сетей города Уральск и Аксай на звание "Лучший супермаркет года - 2016" проводился с апреля по сентябрь. Основным критерием для участников, как и в прошлом году, являлась представленность по количеству производителей области на прилавках, а также ассортимента товара этих производителей. Конкурс оказал положительное влияние на доступность и реализацию местной продукции: средний показатель ассортимента товаров местных производителей по торговым сетям города увеличился со 181 до 227 наименований товаров, что является приростом в 20%, - рассказал директор палаты предпринимателей "Атамекен" по ЗКО Нурлан КАИРШИН. - Если учесть показатели прошлого года, когда ассортимент увеличился с 158 до 178 видов товара, то за два года благодаря конкурсу ассортимент местных товаропроизводителей на прилавках торговых сетей увеличился на 44%. Лучшим супермаркетом был назван гипермаркет "Дина".