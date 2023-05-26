– Единственный способ, как это более или менее предотвратить, – это рейды. Рейды совместно с полицией. Дело в том, что штрафы у нас накладывает только полиция. Если ребёнку до 21 года продали вейп, то, в принципе, это штраф. Когда придёт запрет, то я вообще считаю, что нужно вводить даже уголовную ответственность. Потому что фактически человек нарушает закон и подсаживает молодого человека на очень опасную продукцию, которая в конечном итоге в течение двух лет может привести к смерти, — считает Джамиля Садыкова, лидер коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма».

– Они доступны в продаже по низким ценам во всех торговых точках, а также в социальных сетях. Средняя цена составляет 2000 тенге. По данным министерства финансов, рынок электронных устройств для потребления никотина вырос в 300 раз с 2020 по 2022 год. В то же время законность ввоза этого продукта вызывает сомнения, — высказалась депутат.

– Запретят электронные сигареты? Закроются легальные продавцы электронных сигарет. Нелегальные как продавали, так и будут продавать. Сейчас акцизы, налоги на электронные сигареты выросли в несколько раз больше, чем у табачных компаний. Соответственно, электронная сигарета стоит порядка в восемь раз дороже пачки сигарет. Электронные сигареты нельзя запрещать, нужно закрывать их под шторки, проверять продажу несовершеннолетним, — считает глава Казахстанской ассоциации вейпинга Ринат Шамерзаев.

Изображение Alan с сайта Pixabay Школьники практически без ограничений покупают дешёвые «электронки» в табачных магазинах. Общественники считают: взять вейп-ситуацию под контроль могут только в МВД, наведываясь в киоски без предупреждения. А ещё активисты предлагают ввести уголовную ответственность за продажу вейпов.О здоровье казахстанских школьников забеспокоились и депутаты. По результатам исследования ВОЗ выяснилось, подростки используют одноразовые «электронки» уже с 13 лет. Мажилисвумен Нургуль Тау предлагает полностью запретить продажу вейпов в стране.А вот предприниматели уверены, запрет на продажу вейпов не остановит казахстанских подростков. И приводят традиционный аргумент: торговля одноразовыми «электронками» просто уйдет в тень.Бизнесмены предлагают оставить на рынке честных игроков, которые продают товар, запечатанный на заводе. Предприниматели уверены, электронные девайсы в неприметной упаковке будут не так активно привлекать внимание подростков.