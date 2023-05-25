— Наряду с фактами курения в местах, где был введён запрет, участились случаи загрязнения мест общего пользования. Зафиксированы полицейскими такие факты на вокзалах станций «Алматы 1» и «Алматы 2», — рассказали о выявленных нарушениях транспортные полицейские.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что одно из таких нарушений выявили 18 мая. 56-летний алматинец, ехавший в Мангистау, находился подшофе. За появление в нетрезвом состоянии он заплатит штраф. Через два дня стражи порядка остановили ночное пьяное застолье. В столовой на вокзале «Алматы-2» мужчина и двое женщин шумно распивали алкоголь. Все они оказались жителями Алматинской области. Каждый из них должен казне 8 625 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.