Ввести его в эксплуатацию власти планируют до конца 2028 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Цена на газ повысилась в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов во время рабочего визита в ЗКО рассказал, что в регионе планируется строительство завода, который сможет перерабатывать четыре миллиарда кубометров газа.
– Карачаганак — это крупное газоконденсатное месторождение. Там добывают сырьё, для переработки которого необходима специальная технологическая установка. Сырьё очищается от серы, воды и получается товарный газ. Сейчас сырой газ для очистки поставляется в Оренбургский завод, откуда мы берём товарный газ, который соответствует государственному стандарту. В будущем при Карачаганском месторождении планируем построить завод по переработке газа мощностью в четыре миллиарда кубометра. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и в этом году будет объявлен тендер. Завод будет построен до конца 2028 года. Такая задача была поставлена учредителям КПО б.в. Сейчас мы покупаем у Оренбургского завода почти девять миллиардов кубометров газа, после введения завода в эксплуатацию мы сами будем перерабатывать дополнительно четыре миллиарда кубометров газа, — сказал Асхат Хасенов.
Отметим, что предыдущая попытка построить в регионе завод по переработке нефти с треском провалилась. Его должны были построить за счёт инвестиций казахстанских и арабских бизнесменов. Обещали начать строительство в 2018 году и закончить в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию на заводе должны были перерабатывать нефть и производить высококачественный автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и битум. Это означало бы сокращение импортозависимости, а также создание сотни рабочих мест для местных жителей. Однако в 2019 году из-за разногласий между заказчиком и подрядчиком возведение завода было приостановлено. Впрочем за четыре года строительство так и не восстановилось.