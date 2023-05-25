— Проект создан для поддержания безопасности детей и подростков, где они могут анонимно выразить свои проблемы, связанные с буллингом, и не только. Информационная система позволяет отправлять обращения как анонимно, также можно указать номер телефона для обратной связи. Таким образом мы боремся с насилием и поддерживаем психоэмоциональное благополучие школьников. Возможно повысить осведомленность педагогов школ о проблеме буллинга, — рассказал он.

— Идея проекта заключается в том, что в каждой школе мы повесим большие постеры с QR-кодом. Просканировав его, выходит специальная форма обращения. Каждый ученик сможет поделиться своими трудностями, переживаниями, задать определённые вопросы. Когда у детей и подростков возникают проблемы, они боятся обращаться к родителям, педагогам, руководству школу. Система уменьшит вот это расстояние между учеником и преподавательским составом. Детям иногда проще об этом написать, нежели подойти и рассказать, — пояснил Михаил Дудниченков.

— Если ребёнок оставил номер, то с ним проводят беседу и решают его проблемы. Если анонимно и проблема на самом деле острая, то по IP-адресу возможно будет найти этого ребёнка. Понятно, что дети в первое время будут играться с этой системой и такие сообщения нужно будет пропускать. Но в дальнейшем, когда им надоест, система будет работать во благо. Сейчас систему внедряют в пилотном режиме, мы побывали в районах, провели встречи с руководителями отделов образования. Основная масса поддержали тот проект. Сейчас нет аналогов в нашей республике. Эта платформа стартует первой в нашей области, — поделился генеральный директор IT Group Kazakhstan.

На общественном совете Уральска генеральный директор IT Group Kazakhstan Михаил Дудниченков представил новый проект, который поможет уменьшить буллинг на 30-40% среди детей и подростков.Проект предоставит возможность подключения к ситуационному центру с поддержкой горячей линии. Все обращения учеников будут направлены в центр обработки данных и операторы проведут работу по каждому обращению.После отправки обращения, его получает как минимум четыре человека: психолог школы, директор, завуч по воспитательной работе и участковый инспектор. Возможно подключиться человек из облпрокуратуры, который будет также курировать эти вопросы.Михаил отметил, что они в будущем планируют для проекта пригласить психолога. Оплата за подключение к информационной система составит 12,5 тысяч тенге в месяц. Если подключить на год, то примерно выйдет 150 тысяч тенге на одну школу. Он отметил, что психолог примерно в год получает 1,5 миллиона тенге. Если в школе обучаются более тысячи детей, то в штате должно быть четыре психолога, а это нагрузка на бюджет. У присутствующих на общественном совете мнения разделились. Кто-то считает, что система не поможет и не решит проблемы. Другие же отметили, что если эта система поможет спасти хоть одного ребёнка, то такой проект стоит внедрить.