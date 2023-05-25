Строительство нефтеперерабатывающего завода приостановлено с 2019 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как выглядит недостроенный НПЗ в ЗКО за 410 млн долларов Фото из архива «МГ» В 2018 году в области громко презентовали проект строительства нефтеперерабатывающего завода в селе Алгабас Теректинского района. Его должны были построить за счёт инвестиций казахстанских и арабских бизнесменов. Обещали начать строительство в 2018 году и закончить в течение двух лет. После ввода в эксплуатацию на заводе должны были перерабатывать нефть и производить высококачественный автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и битум. Это означало бы сокращение импортозависимости, а также создание сотни рабочих мест для местных жителей. Однако в 2019 году между заказчиком ТОО «АВS-Мунай» и ТОО «Евро Стандарт ЛТД» возникли разногласия и строительно-монтажные, проектные работы на объекте приостановились. В результате в ТОО «Евро Стандарт ЛТД» образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2019 года перед 132 работниками в размере 12,6 миллиона тенге. Из-за приостановки строительства завода пострадали также предприниматели, которые предоставляли в аренду спецтехнику, осуществляли поставки ГСМ, строительных материалов, предоставляли услуги по организации питания, вывоза и утилизации отходов и охраняли объект. Тогда заместитель директора «ABS-Мунай» Евгений Кейкиев заявил, что никакой задолженности у компании перед  ТОО «Евро Стандарт ЛТД» нет. Судебные тяжбы проходили в Астане, и по последней информации завершились в пользу ТОО «АВS-Мунай». Осенью 2021 года в компании пообещали, что весной 2022 года строительно-монтажные работы будут возобновлены. Однако этого не произошло. Сейчас на месте, где когда-то кипела работа, трудились сотни человек и ездили десятки спецтехники, остались лишь заброшенные общежития, где жили рабочие. Между тем вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов во время своего рабочего визита в ЗКО отметил, что в их ведомство никаких запросов не поступало ни от инвестора, ни от заказчика.
– Мы не знаем, возобновиться ли строительство завода. Это же частный завод, от министерства энергетики никаких мер поддержки не просят. Частный инвестор захотел построить, вложил свои инвестиции. Я на месте не был, но знаю, что как такового большого строительства там не было. К нам никаких запросов от инвестора не поступало. Во взаимоотношениях между коммерческими структурами мы как министерство энергетики не участвовали, — подчеркнул вице-министр.
Возобновиться ли строительство крупного нефтеперерабатывающего завода в ближайшее время — остаётся лишь гадать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.