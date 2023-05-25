— К первому июня уровень воды не снизится, а значит, течение будет сильным и вода не прогреется. В области 70 опасных зон для купания, на их территориях размещено 238 запрещающих знаков и девять информационных стендов. Сотрудники ДЧС, полиции и местные исполнительные органы ежедневно проводят агитационно-профилактические мероприятия, — сообщил Абланов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов сообщил, что из-за повышения уровня воды в реке Урал открытие купального сезона перенесено с первого июня на 15 число.Также начальник ДЧС добавил, что в этом году в Атырауской области обозначено 46 мест для купания, в прошлом году их было четыре. Финансы выделены только на подготовку 27 объектов из 46, остальные места останутся в запасе на будущие годы.