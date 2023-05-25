Их машины водворяют на специализированную стоянку, передаёт портал «Мой ГОРОД». Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По указанию нового главного полицейского ЗКО, в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» (отработка по неплательщикам административных штрафов — прим. автора). Только за три дня стражи порядка взыскали 473 административных штрафа на сумму более семи миллионов тенге. На специализированную стоянку водворили пять автомобилей, владельцы которых задолжали 480 тысяч тенге штрафов. К слову, с начала года на стоянку выдворили 240 «железных коней» должников по штрафам. В ходе ОМП применяли систему «Сункар Смарт Коргау» (как она работает, можно прочитать здесь). Она выявила 2 872 водителя, которые не оплатили свои 3 018 штрафов на сумму более 26 миллионов тенге. В планах правоохранителей проводить такие мероприятия на постоянной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.