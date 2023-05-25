Сбежавшему из воинской части россиянину дали месяц, чтобы добровольно покинуть Казахстан
Сам мужчина полагает, что ему не дают статус беженца и не оставляют в стране только для того, чтобы не портить отношения с Россией, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Сегодня, 25 мая, в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Игоря Санджиева. В прошлом году он был мобилизован, а в марте 2023 года Санджиев сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статуса беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей.
Ранее в Бокейординском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении россиянина. Суд признал его виновным по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно, а в качестве дополнительного наказания суд решил выдворить его из страны сроком на пять лет.
Перед началом рассмотрения адвокат Санджиева Игорь Кобзарев отметил, что сейчас у россиянина есть постоянное место жительство в Центре адаптации. Также объявился его брат — Артур Санджиев, который получил вид на жительство и более года находится в Алматы.
– Санджиев пересекал государственную границу с целью попасть в другую страну, а именно в Республику Казахстан, чтобы получить статус беженца. Никаких противоправных действий не совершал. У Санджиева есть собственная политическая точка зрения, его позиция шла в разрез с распространённым общественным мнением в РФ по факту введения боевых действий в Украине. Он выполнил долг перед своей родиной в мирное время. В нашей стране права иностранного гражданина защищаются Конституцией и он также имеет полное право на обжалование постановлений. Суд первой инстанции нарушил права Санджиева, не дав обжаловать отказ в получении статуса беженца и незаконно принял решение о депортации. Прошу изменить приговор районного суда и отменить депортацию, — сказал Юрий Кобзарев.
Однако суд, рассмотрев жалобу, принял решение оставить приговор Бокейординского районного суда без изменений. Постановление вступает в силу со дня его оглашения и обжалованию не подлежит. Но может быть пересмотрено коллегией Верховного суда.
Игорь Санджиев и его адвокат не согласились с таким решением и заявили, что будут обжаловать его в вышестоящем суде.
– Моему подзащитному даётся месяц, чтобы добровольно покинуть страну. Но его паспорт находится в воинской части, а при себе у него есть лишь водительское удостоверение и военный билет. Однако для пресечения границы ему нужен будет паспорт. Фактически сам он выехать не сможет. Кроме этого, мой подзащитный должен выплатить в фонд компенсации потерпевших 34 тысяч тенге, которых у него нет, — сказал Юрий Кобзарев.
Россиянин полагает, что ему не дают статус беженца только для того, чтобы не портить отношения с соседней страной. А также, чтобы не было очередей за получением статуса.
