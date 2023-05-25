Жители обратили внимание на две ямы на улице Желтоксан, передаёт портал «Мой ГОРОД». Четыре лопаты асфальта не хватило на ямы в Уральске Фото Медета Медресова В Instagram-паблике «Жалобы Уральска» жители обратили внимание на ямочный ремонт по улице Желтоксан (бывшая Мирзояна). Они пишут, части вырезанного асфальта оставили, их при ремонте не засыпали. В отделе ЖКХ пояснили, что при проведении ямочного ремонта асфальта на участке хватило.
— На две ямы не хватило четыре лопаты асфальта. При асфальтировании следующей улицы довезём недостающую часть на улицу Желтоксан. Мы не можем заказать с завода четыре лопаты, поэтому пока придётся ямы объезжать, — сообщили в ЖКХ.
Напомним, что в этом году отремонтируют более 40 километров дорог на сумму 3,5 млрд тенге.