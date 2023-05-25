— Я работал в школе, учителем, завучем, директором. Я работал в Алматинской области. Вы знаете, это зависит от мастерства учителя. Если учитель хорошо преподаёт, то за ним будут бегать ученики. Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы. Есть стандарт. Каждая школа должна его выполнять, – сказал Гани Бейсембаев.По его словам, невыполнение госстандарта считается также финансовым нарушением, поскольку учителя и директоры получают зарплату за часы работы. В случае невыполнения правил с руководством учебных заведений будут проводить разъяснительную работу и наказывать, напомнил министр. Однако какое именно наказание ждёт нарушителей, Бейсембаев не уточнил. Вместе с тем министр в очередной раз напомнил, что для возвращения к прежней продолжительности учебного необходимо решение экспертов. Проект приказа об окончании учебного года 31 мая был опубликован в феврале и вызвал бурные обсуждения среди родителей. Датой последнего звонка определено первое июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
