– Живописью занимаюсь с детства, окончил Национальную художественную академию Кыргызской Республики имени Садыкова. Я очень рад быть участником этого фестиваля, побывать в вашем старинном и интересном городе, иметь возможность не только нарисовать городские пейзажи, но и окунуться в историю вашего города, посетив музеи и достопримечательности. У меня получилось создать семь работ в технике современная абстракция, авангард, – поделился художник из Кыргызстана Алмаз Шаршекеев.В заключение выставки прошел гала-концерт в Центре искусства «Атамекен», где выступили известные певцы присутствующих стран под звуки эстрадно-симфонического оркестра ЗКО. Также с праздником поздравили и вручили художникам дипломы и памятные награды аким области Нариман Турегалиев и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Дюсен Касеинов. Это международное событие, несомненно, оставит большое наследие и неизгладимый след на священной земле Приуралье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Людмила КРАВЧЕНКО, фото автора
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...