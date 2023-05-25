– Живописью занимаюсь с детства, окончил Национальную художественную академию Кыргызской Республики имени Садыкова. Я очень рад быть участником этого фестиваля, побывать в вашем старинном и интересном городе, иметь возможность не только нарисовать городские пейзажи, но и окунуться в историю вашего города, посетив музеи и достопримечательности. У меня получилось создать семь работ в технике современная абстракция, авангард, – поделился художник из Кыргызстана Алмаз Шаршекеев.

Основной целью фестиваля является сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Казахстан является одной из стран, внесшей большой вклад в становление этой организации. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые из основополагающих собраний ТЮРКСОЙ проходят в Казахстане. В фестивале приняли участие известные художники и артисты из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Они проводили мастер-классы для студентов по рисованию, певческих, хоровых и дирижерских навыков. Художники в течение недели знакомились с культурным наследием нашей области, в последствие чего передали свои впечатления посредством кисти. Все их работы выставлены на всеобщее обозрение и каждое произведение художника, созданное на этом фестивале, будет передано в дар Центру искусства «Атамекен».В заключение выставки прошел гала-концерт в Центре искусства «Атамекен», где выступили известные певцы присутствующих стран под звуки эстрадно-симфонического оркестра ЗКО. Также с праздником поздравили и вручили художникам дипломы и памятные награды аким области Нариман Турегалиев и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Дюсен Касеинов. Это международное событие, несомненно, оставит большое наследие и неизгладимый след на священной земле Приуралье.