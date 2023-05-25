— Спасатели по заявкам местных исполнительных органов провели обследование и очистку дна на 23 пляжах. На опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках водоёмов установили 307 запрещающих знаков и 77 информационных стендов, — рассказал Доспаев на брифинге.

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев рассказал, что в купальный период в регионе будут работать 24 пляжа (из них пять коммунальных и 19 частных).Запрещённые для купания места будут патрулировать спасатели. Для детской безопасности в управлении образования имеется 32 каркасно-модульных бассейна. Из нихфункционируют в загородных лагерях, 21 — в пришкольных. В ДЧС ЗКО напомнили, что во избежание несчастных случаев, запрещается:К слову, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах влечет штраф на физические лица в размере семи МРП (24 150 тенге).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.